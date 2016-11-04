18:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ерохин и Калачев готовятся к матчу с "Арсеналом" в общей группе "Ростова"

0
0
0

Врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщил, что хавбеки Александр Ерохин и Тимофей Калачев готовятся к матчу 13-го тура чемпионата России против "Арсенала" в общей группе. Оба футболиста получили травмы в игре Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:2) и были заменены. Матч с туляками состоится 6 ноября.

- Все нормально, ребята работают в общей группе, - цитирует "Р-Спорт" Хохлова. - Калачев перед игрой с "Атлетико" несколько дней не тренировался и его не хватило функционально. У Ерохина же был разрыв мягких тканей губы, невозможно было сразу остановить кровотечение, поэтому пришлось его заменить. В перерыве мы наложили Александру швы. Если не случится ничего экстренного, если снова ему не попадут по лицу, в сборную он поедет.

Ерохин был приглашен в национальную команду России на товарищеские матчи с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября).

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ