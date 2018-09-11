"Енисей" снова троллит "Спартак": "Видимо, Терри показали наш твит"

"Енисей" прокомментировал информацию о том, что трансфер Джона Терри в "Спартак" может сорваться. Ранее сообщалось, что с окончательным оформлением сделки по переходу экс-защитника "Челси" и сборной Англии возникли определенные сложности.

- Видимо, Джону показали наш твит, - говорится в сообщении пресс-службы "Енисея".

Клубный твиттер подметил, что изображение льва присутствует на эмблемах бывших команд Терри (сборной Англии, "Челси" и "Астон Виллы") и самого "Енисея", но отсутствует у "Спартака", тем самым намекнув на переход англичанина в красноярскую команду.

Напомним, что дедлайн – 14 сентября. Не позднее этого срока красно-белые должны обратиться в комитет РФС по статусу игроков, который должен разрешить заявить защитника вне заявочной кампании.