Доменико Кришито: " Дзюба и Шатов? Любой будет расстроен, если его не ценят"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито сказал, что не знает причин того, почему нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов не участвуют в сборах основного состава сине-бело-голубых в ОАЭ. Итальянский защитник отметил, что с уважением относится к решению главного тренера Роберто Манчини по этим игрокам.

- Я не знаю, что конкретно произошло между ними и клубом, - цитирует ТАСС Кришито. - Они хорошие игроки, но ведь выбор стоит перед клубом, и, как мы видим, выбор был сделан не в их пользу, и я как капитан, как игрок команды могу лишь уважать решение руководства, но не могу принимать его за них. Что касается Дзюбы и Шатова, любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он хотел, нет ничего удивительного в том, что они не в лучшем расположении духа.

Веселый нрав Дзюбы? Все-таки он не шутит на поле. В раздевалке и вне поля это совершенно нормальная ситуация. Мы все можем шутить и смеяться вне игры, но на поле мы все абсолютно сконцентрированы.

Отметим, что Шатов 27 января отправился с "Зенитом-2" на сбор в Турцию. У него есть вариант с продолжением карьеры в "Краснодаре". Дзюба, в свою очередь, остался в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в ближайшее время он перейдет в тульский "Арсенал".

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