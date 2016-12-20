Дмитрий Селюк: "Малага" готова подписать Траоре хоть сегодня"

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре, подтвердил, что интерес к игроку проявляет "Малага". По его словам, испанский клуб готов подписать контракт с игроком в любой момент, но весь процесс тормозит "Монако". Форвард выступает в армейском клубе на правах аренды до конца сезона. ЦСКА хочет вернуть игрока, но французский клуб с этим не согласен.

- Что будет в дальнейшем с Траоре я не знаю, - приводит "Спорт FM" слова Селюка. - Как я говорил ранее, его судьба зависит от того, как сойдутся пазлы многих заинтересованных людей. Со своей стороны я договорился с "Малагой". Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в "Монако". Более того, они закрывают платеж и обязательства ЦСКА перед "Монако". Все согласны – ЦСКА, Траоре, "Малага" и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс, "Монако".



Что не устраивает "Монако"? Не знаю, не ко мне вопрос. С точки зрения финансов все даже лучше, чем при контракте с ЦСКА. Что значит Траоре покинет ЦСКА в любом случае? "Монако" как раз говорит, что не покидает. Все готовы, чтобы Ласина перешел из ЦСКА в "Малагу", а "Монако" говорит – нет. У нас есть контракт с армейцами до конца года и все, хоть трава не расти.