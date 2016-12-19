21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Кириченко: "Ростов" действительно можно назвать командой народной"

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Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает, что команду можно назвать народной, так как за нее болеют по всей России. По словам наставника, игроки отдают себя на поле на 100 процентов.

- Я общаюсь со многими людьми, не только в Ростовской области, "Ростов" действительно можно назвать командой народной, - сказал Кириченко в эфире радио "Дон-ТР". - Мы сейчас приобрели очень много болельщиков по всей России, поэтому так и есть. Не всегда получается выиграть, но, на мой взгляд, "Ростов" всегда играет от души, ребята всегда отдают 100 процентов того, что они могут. А если тяжело, то ребята могут терпеть, как в матче с ПСВ (0:0), когда нам действительно был необходим результат, который позволил пройти "в весну", и мы его добились.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BuroviK 1

Эт точно))

22:02

S.U.B.A.

Давно уже народная!

21:58

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