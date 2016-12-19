Дмитрий Кириченко: "Ростов" действительно можно назвать командой народной"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает, что команду можно назвать народной, так как за нее болеют по всей России. По словам наставника, игроки отдают себя на поле на 100 процентов.

- Я общаюсь со многими людьми, не только в Ростовской области, "Ростов" действительно можно назвать командой народной, - сказал Кириченко в эфире радио "Дон-ТР". - Мы сейчас приобрели очень много болельщиков по всей России, поэтому так и есть. Не всегда получается выиграть, но, на мой взгляд, "Ростов" всегда играет от души, ребята всегда отдают 100 процентов того, что они могут. А если тяжело, то ребята могут терпеть, как в матче с ПСВ (0:0), когда нам действительно был необходим результат, который позволил пройти "в весну", и мы его добились.