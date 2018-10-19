ЦСКА обыграл "Анжи" в Каспийске и вышел на третье место в РПЛ

ЦСКА обыграл "Анжи" в матче 11-го тура РПЛ (2:0). Голами в составе армейцев отметились хавбек Никола Влашич и нападающий Федор Чалов.

Красно-синие набрали 19 очков и поднялись на третье место в РПЛ. "Анжи" с 10 баллами остался на 13-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Анжи" (Махачкала) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Влашич, 31 (0:1). Чалов, 71 (0:2).

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Савичев, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Гиголаев, Глебов (Чайковский, 76), Ондуа (Тетрашвили, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Влашич (Хосонов, 77), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 73).

Предупреждения: Долгов, 17. Бекао, 36. Гиголаев, 38. Глебов, 60. Ондуа, 72. Кулик, 78. Чайковский, 79.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

19 октября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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