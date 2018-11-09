"Арсенал" - "Анжи": стали известны стартовые составы

"Арсенал" и "Анжи" объявили составы на матч 14-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут защитник тульского клуба Кирилл Комбаров и голкипер махачкалинцев Юрий Дюпин.

Состав "Арсенала": Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Глебов, Чайковский, Долгов, Понсе.

Запасные: Будаков, Сугробов, Белоруков, Калошин, Кацаев, Ондуа, Хамдамов, Маркелов, Ахъядов, Мохаммад.

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