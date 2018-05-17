Антон Миранчук: "В Туле хотели сыграть где-то попроще, постараться не получить травму"

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о концовке чемпионата и о первых днях после победы в премьер-лиге.

– В Тулу "Локомотив" приехал в расслабленном состоянии, поэтому проиграл?

– Я бы не стал говорить про расслабленность. Всегда неприятно проигрывать в концовке чемпионата, но мы отдали все силы. Кроме того, выезд в Тулу очень сложный, и далеко не всем удается там победить. Наверное, хотели сыграть где-то попроще, постараться не получить травму. Все-таки впереди очень важное событие.

– Против Дзюбы еще сложнее было играть?

– Мне сложно судить, я не защитник. Но глупо спорить, что Артем – отличный нападающий.

– Как провели первые дни после окончания чемпионата?

– Да все в заботах: то одно мероприятие надо посетить, то другое, съемки постоянно. Наверное, после победы в лиге и перед предстоящим чемпионатом мира такой ажиотаж нормален, хотя в моей карьере такое впервые.

– Уже хочется начать тренировочный процесс?

– Да, конечно, тянет на поле. Хочется примерить новые бутсы. Они действительно очень крутые. Плюс очень нравится дизайн, особенно флаг России на пятке – выглядит здорово. День-два на привыкание уйдет, и начну в них играть. (Филипп ПАПЕНКОВ)