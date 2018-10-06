Анри Хагуш: "Отложим празднование сотого матча на "Спартак"

Защитник "Арсенала" Анри Хагуш в интервью клубной пресс-службе прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:1). Игрок провел на поле все 90 минут.

- Анри, в первом тайме "Арсенал" полностью переиграл "Уфу", но не смог забить. Более того, соперник открыл счет.

- В первом тайме мы полностью владели инициативой, имели несколько моментов, но не реализовали их, а в конце пропустили обидный гол. Игбун принял мяч, я ему дал немного свободы, и он, к сожалению для нас, отлично пробил. В целом за всю игру было удара два или три по нашим воротам. Мы полностью контролировали ход матча, но надо было забивать.

- Тяжело было осознавать, что после такого хорошего тайма уступали в счете? Что говорил тренер в раздевалке?

- У нас не в первый раз уже такое. С "Рубином" вели в два мяча и вничью сыграли, на выезде с "Уралом" в принципе неплохо играли. И вот сейчас на последних секундах тайма пропустили. В раздевалке подбадривали друг друга. Олег Георгиевич говорил, что 45 минут - это очень много, надо было дожимать "Уфу".

- Следующий матч со "Спартаком" на его поле.

- С этой командой всегда приятно играть. Настраивать никого не надо.

- Сегодня "Арсенал" провел 100-й матч в премьер-лиге.

- Мы, конечно, знали об этом и хотели порадовать болельщиков за их поддержку. Отложим празднование этого события на "Спартак".