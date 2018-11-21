Аленичеву вернули водительские права и машину

Александр Маньяков, представитель главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист получил права и машину со штрафстоянки. Бывшего игрока "Спартака" подозревали в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

- Права Аленичеву вернули еще во вторник. И машину со штрафстоянки. Я сразу говорил, что историю слишком раздули. Будем считать, что это некая бытовая неприятность. Хорошо, что все решилось так.

В понедельник СМИ сообщили, что Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД в Красноярске за рулем в ночь на 19 ноября. Тренер управлял автомобилем с логотипами "Енисея". (Сергей Егоров)

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