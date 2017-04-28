Алексей Миранчук: "Не хочу, чтобы меня называли "перспективным". Я покинул эту графу"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук не хочет, чтобы его называли перспективным игроком. По словам 21-летнего хавбека, он хочет, чтобы с него спрашивали по полной программе. Также он добавил, что его закалила ситуация, когда зимой вокруг него появлялось много слухов.

– В России, видимо, смещение какое-то произошло, – цитирует Миранчука официальный сайт "Локо". – Посмотрите на ребят из "Монако": 19 - 20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не "надежды", а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли "перспективным". Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.

Эта ситуация меня закалила, точно. Не знаю, как бы воспринимал действительность, не будь поддержки близких людей. Они подобрали нужные слова. Адаптировался к ситуации. Эти высказывания, статьи, инсайды… Узнал, что есть СМИ и некоторые люди, которые знают обо мне больше, чем я сам. Но я знаю правду – что и как я делаю, о чем думаю.

Мое дело правое – играть в футбол, повышать мастерство. Что я чувствую? Что я выстоял. Очень рад этому. Это было первое испытание, а впереди их еще много. Еще много чего выслушаю. И выстоять придется не раз.