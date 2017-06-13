Алексей Миллер: "Зенит" – самый популярный клуб России"

Председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время презентации нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини отметил, что петербургский клуб – популярнейший в стране. Также он заявил, что сине-бело-голубые заслужили чемпионский титул.

– "Зенит – самый популярный и самый любимый клуб в России, – сказал Миллер. – У него самая мощная армия болельщиков: 15 миллионов человек от Калининграда до Камчатки говорят: "Мы болеем за команду за единую одну, мы болеем за Россию, мы болеем за страну.

"Зенит" заслужил быть первым своей игрой, замечательными спортивными достижениями и нашей богатой истории. Мы – самый известный российский клуб в мире. Господин Манчини, вы можете стать чемпионом одной шестой части суши, быть чемпионом одновременно в 11 часовых поясах! (Гоша ЧЕРНОВ)

Презентация Роберто Манчини. Live!