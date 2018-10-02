Алексей Еськов рассудит "Зенит" и "Краснодар"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура чемпионата России. Главным арбитром матча "Зенит" - "Краснодар" стал Алексей Еськов.

5 октября (пятница)

"Арсенал" - "Уфа": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

6 октября (суббота)

"Крылья Советов" - "Динамо": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Александр Богданов (Верея); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

"Ростов" - "Оренбург": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва), резервный судья - Сергей Чебан (Москва); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Рубин" - "Урал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Илья Елеференко (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

7 октября (воскресенье)

"Енисей" - "Спартак": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

"Ахмат" - "Анжи": судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь), резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Зенит" - "Краснодар": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

ЦСКА - "Локомотив": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

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