Александр Мостовой: "Все после первых туров многие кричали, что "Зенит" - чемпион. Отвечал: "Подождите, его догонят"

Бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" подвел итоги первой части сезона-2018/19.

- Какой игрок, по-вашему, стал лучшим на летне-осеннем отрезке? - вопрос Мостовому.

- Назову армейца Николу Влашича, хотя не сказать, что он на голову выше остальных. Ни команды в целом не блистали, ни отдельные футболисты. Хорват же понравился новизной, довольной яркой индивидуальностью, к тому же забивал решающие мячи, делал голевые передачи, ниже своего уровня не опускался почти никогда. Стал лидером ЦСКА и держит его наверху, хотя до переезда в Москву о нем мало кто слышал.

- Кто станет чемпионом?

- Все после первых туров со всех сторон кричали, что золото возьмет "Зенит". А я отвечал: "Ребята, подождите, какой "Зенит"? Его еще догонят".

В нашем чемпионате есть четыре-пять команд, которые всегда должны быть наверху. Они и сейчас там. Немного меньшего ожидали от ЦСКА, потому что там идет большая перестройка. Но армейцы с этим справились, и если бы не травмы, смогли бы еще выше подняться.

Первая пятерка будет драться за места в еврокубках плюс "Рубин" может вклиниться в борьбу - в том случае, если команда станет действовать зрелищнее, красивее, рискованнее. Казанцы чаще всех играла вничью (10 раз. - Прим. "СЭ"). Уже с 5-й минуты ясно, что она станет делать: сохранить ноль пропущенных мячей в обороне, десять человек в защите и надежда на одну результативную контратаку. (Арман Мкртчян)

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