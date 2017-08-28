Агент Абденнура: "Переговоры с "Зенитом" еще продолжаются"

Абделькадер Джилани, представитель защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ сказал, что сделка по переходу футболиста в "Зенит" еще не завершена. Ранее Джилани сообщил, что его клиент уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.
– На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в "Зенит", – сказал Джилани. – Переговоры с клубом все еще продолжаются.
Абденнур сегодня приедет в Петербург на медосмотр для "Зенита"
"Зенит" арендует Абденнура у "Валенсии" на один сезон
баламошка
DJKrolik Взорвет Крестовский этот араб )))//////////Бугага)) Тоже самое хотел написать) Гнездо Бакланов разлетится на молекулы)
21:47
goreotuma
рано или поздно Манчини уйдет и куда девать весь этот шлак будут?
21:42
DJKrolik
Взорвет Крестовский этот араб )))
21:32