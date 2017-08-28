Агент Абденнура: "Переговоры с "Зенитом" еще продолжаются"

Абделькадер Джилани, представитель защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ сказал, что сделка по переходу футболиста в "Зенит" еще не завершена. Ранее Джилани сообщил, что его клиент уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.



– На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в "Зенит", – сказал Джилани. – Переговоры с клубом все еще продолжаются.

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