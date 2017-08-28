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21:26 | Футбол — РФПЛ

Агент Абденнура: "Переговоры с "Зенитом" еще продолжаются"

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Абделькадер Джилани, представитель защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, в беседе с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ сказал, что сделка по переходу футболиста в "Зенит" еще не завершена. Ранее Джилани сообщил, что его клиент уже согласовал контракт с сине-бело-голубыми.

– На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в "Зенит", – сказал Джилани. – Переговоры с клубом все еще продолжаются.

Абденнур сегодня приедет в Петербург на медосмотр для "Зенита"
"Зенит" арендует Абденнура у "Валенсии" на один сезон

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

DJKrolik Взорвет Крестовский этот араб )))//////////Бугага)) Тоже самое хотел написать) Гнездо Бакланов разлетится на молекулы)

21:47

goreotuma

рано или поздно Манчини уйдет и куда девать весь этот шлак будут?

21:42

DJKrolik

Взорвет Крестовский этот араб )))

21:32