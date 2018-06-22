6 клубов из нижней восьмерки - за расширение РФПЛ до 18 команд

Шесть клубов из нижней восьмерки чемпионата России выступили за расширение дивизиона до 18 команд, сообщает ТАСС со ссылкой на президента РФПЛ Сергея Прядкина. По его словам, один из клубов выступате за сокрашение лиги.

- Мы опросили клубы. За расширение выступают шесть клубов, все они из нижней восьмерки. Есть те, кто против и воздержался. Также я знаю один клуб, который выступает за сокращение лиги, - сказал Прядкин.

Элитный дивизион чемпионата России насчитывает 16 команд, начиная с сезона-1998. В минувшем сезоне "Амкар", сохранивший прописку в РФПЛ, не получил лицензию на следующий сезон, его место займет вылетевший "Анжи".