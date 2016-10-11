Промес пройдет медобследование в среду

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Леонид Трахтенберг сообщил "СЭ", что нападающий красно-белых Квинси Промес во вчерашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Голландии с Францией получил повреждение голеностопа. Он отметил, что голландец прибудет в Москву сегодня вечером, а уже в среду пройдет медицинское обследование.

- По словам медицинского штаба, у Промеса повреждение голеностопа, - сказал Трахтенберг. - Сегодня вечером он прилетает в Москву, а завтра утром пройдет медицинское обследование, которое выявит степень серьезности травмы. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, 24-летний нападающий был заменен в первом тайме матча с французами, когда после неудачного единоборства не смог продолжить игру. Соперником "Спартака" в 10-м туре премьер-лиги станет "Ростов" (поединок состоится 15 октября).

У Промеса – повреждение голеностопа