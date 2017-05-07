Фернанду поблагодарил Бога за чемпионство "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Фернанду выразил радость в связи с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
– Я просто должен за все поблагодарить Бога, – написал на своей странице в Инстаграме Фернанду. – Спасибо за замечательный титул!
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баламошка
Отлично провёл сезон, Фернандо, спасибо! Помню я тебя ещё до твоего приобретения материть начал) Прости!))
23:33
Дилан
Не за что
22:57
bob1917
И я очень хочу тебя поцеловать.
22:37
zoolord
Молодец, без тебя бы чемпионства не было!!!
22:33
Уткин за Спартак
Спасибо, Фернанду! Отличная игра - закономерный результат!
22:31