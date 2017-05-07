Фернанду поблагодарил Бога за чемпионство "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Фернанду выразил радость в связи с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Я просто должен за все поблагодарить Бога, – написал на своей странице в Инстаграме Фернанду. – Спасибо за замечательный титул!

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