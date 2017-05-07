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Фернанду поблагодарил Бога за чемпионство "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду выразил радость в связи с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Я просто должен за все поблагодарить Бога, – написал на своей странице в Инстаграме Фернанду. – Спасибо за замечательный титул!

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Só tenho que agradecer a Deus por tudo, obrigado pelo Título senhor tú és maravilhoso!! 🥇🥇🥇🏆🏆🏆🎊🎊🎊🎉🎉🎉🍾🍾🍾

Публикация от Fernando Lucas Martins. 🇧🇷 (@ofernando17) Май 7 2017 в 12:07 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Отлично провёл сезон, Фернандо, спасибо! Помню я тебя ещё до твоего приобретения материть начал) Прости!))

23:33

Дилан

Не за что

22:57

bob1917

И я очень хочу тебя поцеловать.

22:37

zoolord

Молодец, без тебя бы чемпионства не было!!!

22:33

Уткин за Спартак

Спасибо, Фернанду! Отличная игра - закономерный результат!

22:31