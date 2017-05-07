Массимо Каррера: "Став чемпионом, я заплакал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил болельщиков клуба с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Очень эмоциональный момент, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков "Спартака". Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю!

Жалею ли, что после игры с "Томью" (1:0) на эмоциях не пришел на пресс-конференцию и покинул стадион? На самом деле, я был недоволен тем, что был очень голодный, и я торопился на просмотр матча "Ювентус" - "Торино" (1:1). Поэтому я и убежал (смеется). Я не запрещал игрокам сегодня собраться вместе и посмотреть матч "Зенит" – "Терек".

Остаюсь ли я в "Спартаке"? Да.

"Спартак" - чемпион. Live!