Массимо Каррера: "Став чемпионом, я заплакал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил болельщиков клуба с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
– Очень эмоциональный момент, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков "Спартака". Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю!
Жалею ли, что после игры с "Томью" (1:0) на эмоциях не пришел на пресс-конференцию и покинул стадион? На самом деле, я был недоволен тем, что был очень голодный, и я торопился на просмотр матча "Ювентус" - "Торино" (1:1). Поэтому я и убежал (смеется). Я не запрещал игрокам сегодня собраться вместе и посмотреть матч "Зенит" – "Терек".
Остаюсь ли я в "Спартаке"? Да.
VentoR
Veni, vidi, vici!
22:00
spetrov
...Пёрщики вы, конечно, в этом сезоне были.
21:59
spetrov
П_о_в_а_р, тебя персонально и в твоем лице немногих здесь адекватных с чемпионством!
21:58
sf060777
Спартак с чемпионством! Иркутских спартаковцев отдельно!!!
21:55
Albertino
ОИР развалил команду,а теперь еще умничает((((Каррера сделал только первый шаг на пути к КОМАНДЕ!Его уход в подтрибунное вызывает огромное уважение!И надежду на будущее!!!!Ну а пока...БУХАЕМ ,БРАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:52
PvsZ
Ну вот, а раздули-то... демарш в стиле Романцева, бла-бла-бла. Человек просто хотел поесть и посмотреть футбол)
21:47
Roov
2 740 Эмери и прочие не были победителями. Массимо, оставайся, будем ЛЧ шатать)
21:46
SPFAN
Мы чемпионы! Спарррррррррррррррррррртак!!!!
21:44
Alexa1977
Массимо!!!Массимо!!!Массимо!!! как кричали в гладиаторе.символично
21:43
740
Остаюсь ли я в "Спартаке"? Да. Сказав Да, у Карреры начался закат карьеры в России. Рвать когти надо победителем, а не как Эмери и др.
21:41
сп@рт@к
Надо выслать золотую медаль тому кипрскому футболисту. Он тоже причастен к этому золоту!!!
21:37
Markao.
Спасибо Массимо!!!!!!!!!
21:35
Бен Ричардс
"Спартак" не просто стал чемпионом, он всех уделал досрочно за три тура до конца, отрыв от второго места -10 очков. Если это кто-то мог предположить такое после поражения от АЕК и отставки Аленичева,его бы сочли невменяемым.Нынешнее чемпионство войдет навсегда в историю как "имени Массимо Карреры". Такое неожиданное, нелогичное и потому еще более потрясающее!
21:31
zoolord
Спасибо Каррера!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты сделал нас счастливыми!!! И опустил конявых и бомжей ниже плинтуса!!!
21:28
П_о_в_а_р
Массимо красаучег!!!!!!!!!!!!
21:28
соль
спасибо за Команду Массимо, будут усиления, будут еще результаты, сектант Спартака в 3-м поколении
21:26
Roov
Спасибо, Массимо! 16! Лет! Ждали! Спасибо, лучший коуч лучшей команды!
21:25
rusfed 2.0
Да уж, Федун джекпот сорвал. Поздравляю Карреру
21:24
bor_bor
Человек!!!
21:22
burmistr
"Подъезжая к станции у меня слетела шляпа"
21:19