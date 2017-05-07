21:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Став чемпионом, я заплакал"

Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
20

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил болельщиков клуба с завоеванным чемпионским титулом. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

 
Леонид ФЕДУН.Леонид Федун: "Ура!"

– Очень эмоциональный момент, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков "Спартака". Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю!

Жалею ли, что после игры с "Томью" (1:0) на эмоциях не пришел на пресс-конференцию и покинул стадион? На самом деле, я был недоволен тем, что был очень голодный, и я торопился на просмотр матча "Ювентус""Торино" (1:1). Поэтому я и убежал (смеется). Я не запрещал игрокам сегодня собраться вместе и посмотреть матч "Зенит" – "Терек".

Остаюсь ли я в "Спартаке"? Да.

"Спартак" - чемпион. Live!

0
0
0
0
20
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

VentoR

Veni, vidi, vici!

22:00

spetrov

...Пёрщики вы, конечно, в этом сезоне были.

21:59

spetrov

П_о_в_а_р, тебя персонально и в твоем лице немногих здесь адекватных с чемпионством!

21:58

sf060777

Спартак с чемпионством! Иркутских спартаковцев отдельно!!!

21:55

Albertino

ОИР развалил команду,а теперь еще умничает((((Каррера сделал только первый шаг на пути к КОМАНДЕ!Его уход в подтрибунное вызывает огромное уважение!И надежду на будущее!!!!Ну а пока...БУХАЕМ ,БРАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:52

PvsZ

Ну вот, а раздули-то... демарш в стиле Романцева, бла-бла-бла. Человек просто хотел поесть и посмотреть футбол)

21:47

Roov

2 740 Эмери и прочие не были победителями. Массимо, оставайся, будем ЛЧ шатать)

21:46

SPFAN

Мы чемпионы! Спарррррррррррррррррррртак!!!!

21:44

Alexa1977

Массимо!!!Массимо!!!Массимо!!! как кричали в гладиаторе.символично

21:43

740

Остаюсь ли я в "Спартаке"? Да. Сказав Да, у Карреры начался закат карьеры в России. Рвать когти надо победителем, а не как Эмери и др.

21:41

сп@рт@к

Надо выслать золотую медаль тому кипрскому футболисту. Он тоже причастен к этому золоту!!!

21:37

Markao.

Спасибо Массимо!!!!!!!!!

21:35

Бен Ричардс

"Спартак" не просто стал чемпионом, он всех уделал досрочно за три тура до конца, отрыв от второго места -10 очков. Если это кто-то мог предположить такое после поражения от АЕК и отставки Аленичева,его бы сочли невменяемым.Нынешнее чемпионство войдет навсегда в историю как "имени Массимо Карреры". Такое неожиданное, нелогичное и потому еще более потрясающее!

21:31

zoolord

Спасибо Каррера!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты сделал нас счастливыми!!! И опустил конявых и бомжей ниже плинтуса!!!

21:28

П_о_в_а_р

Массимо красаучег!!!!!!!!!!!!

21:28

соль

спасибо за Команду Массимо, будут усиления, будут еще результаты, сектант Спартака в 3-м поколении

21:26

Roov

Спасибо, Массимо! 16! Лет! Ждали! Спасибо, лучший коуч лучшей команды!

21:25

rusfed 2.0

Да уж, Федун джекпот сорвал. Поздравляю Карреру

21:24

bor_bor

Человек!!!

21:22

burmistr

"Подъезжая к станции у меня слетела шляпа"

21:19