Глушаков поцеловал спартаковский ромбик у "Открытие Арены"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что посвящает победу в чемпионате России своему дяде Валерию Глушакову. Экс-игрок красно-белых ушел из жизни 29 марта в возрасте 58 лет.

Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Я сейчас на своем стадионе – "Открытие – Арене"! – сказал в эфире программы "После футбола" Глушаков. – Всех красно-белых поздравляю с чемпионством! Матч в Санкт-Петербурге я вообще не смотрел, просто чувствовал.

Сегодня 40 дней со дня смерти дяди, и я в такой день стал чемпионом... Представить этого не мог, но, наверное, это судьба. Посвящаю чемпионство дяде.

Это знаменательное событие! Всех болельщиков "Спартака" поздравляю с чемпионством! Всех люблю, "Спаратк" навсегда в моем сердце! Никогда не целовал ромбик, но сейчас я сделаю это, чтобы все увидели, что я родился красно-белым (поцеловал логотип "Спартака"). "Спартак" – чемпион!

"Спартак" – чемпион. Live! //

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