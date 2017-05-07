21:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков поцеловал спартаковский ромбик у "Открытие Арены"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что посвящает победу в чемпионате России своему дяде Валерию Глушакову. Экс-игрок красно-белых ушел из жизни 29 марта в возрасте 58 лет.

 
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Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Я сейчас на своем стадионе – "Открытие – Арене"! – сказал в эфире программы "После футбола" Глушаков. – Всех красно-белых поздравляю с чемпионством! Матч в Санкт-Петербурге я вообще не смотрел, просто чувствовал.

Сегодня 40 дней со дня смерти дяди, и я в такой день стал чемпионом... Представить этого не мог, но, наверное, это судьба. Посвящаю чемпионство дяде.

Это знаменательное событие! Всех болельщиков "Спартака" поздравляю с чемпионством! Всех люблю, "Спаратк" навсегда в моем сердце! Никогда не целовал ромбик, но сейчас я сделаю это, чтобы все увидели, что я родился красно-белым (поцеловал логотип "Спартака"). "Спартак" – чемпион!

"Спартак" – чемпион. Live! //
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Мы Чемпион!!!

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Май 7 2017 в 11:34 PDT

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Производственник

На спартаковских трусах сзади ромбик есть?

22:03

ФанТема

МОЛОДЦЫ СПАРТАК ЧЕМПИОНННННННННННН!!!!

22:02

turbokabanchik

Подвозил в прошлом году ростовского чувака. Говорит, с Глушаком вместе начинали, самый деревянный был в команде. Забыл про Ростов, Локо, ромбик оказывается всю жисть снился...

21:55

Антон Шипулин - гений биатлона*

Быстро переобулся. В молодежном клубе ЦСКА играл, затем паровозы целовал - теперь уже ромбики целует. Шкура такая шкура

21:51

Roov

Спасибо, капитан!

21:49

П_о_в_а_р

С чемпионством, Динька!!!!!!!!!!!

21:46

Alukard1349

Красавааа!))))

21:44

Bes

Глушак забухал!)))

21:43

Borg-se

Исправьте название команды.

21:39

бАбАяГа

какая новость!!!! в платину ее!!!! ж..пу он ни у кого не поцеловал?

21:34