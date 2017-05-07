Глушаков поцеловал спартаковский ромбик у "Открытие Арены"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что посвящает победу в чемпионате России своему дяде Валерию Глушакову. Экс-игрок красно-белых ушел из жизни 29 марта в возрасте 58 лет.
Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
– Я сейчас на своем стадионе – "Открытие – Арене"! – сказал в эфире программы "После футбола" Глушаков. – Всех красно-белых поздравляю с чемпионством! Матч в Санкт-Петербурге я вообще не смотрел, просто чувствовал.
Сегодня 40 дней со дня смерти дяди, и я в такой день стал чемпионом... Представить этого не мог, но, наверное, это судьба. Посвящаю чемпионство дяде.
Это знаменательное событие! Всех болельщиков "Спартака" поздравляю с чемпионством! Всех люблю, "Спаратк" навсегда в моем сердце! Никогда не целовал ромбик, но сейчас я сделаю это, чтобы все увидели, что я родился красно-белым (поцеловал логотип "Спартака"). "Спартак" – чемпион!
"Спартак" – чемпион. Live! //
Массимо Каррера: "Став чемпионом, я заплакал"
Производственник
На спартаковских трусах сзади ромбик есть?
22:03
ФанТема
МОЛОДЦЫ СПАРТАК ЧЕМПИОНННННННННННН!!!!
22:02
turbokabanchik
Подвозил в прошлом году ростовского чувака. Говорит, с Глушаком вместе начинали, самый деревянный был в команде. Забыл про Ростов, Локо, ромбик оказывается всю жисть снился...
21:55
Антон Шипулин - гений биатлона*
Быстро переобулся. В молодежном клубе ЦСКА играл, затем паровозы целовал - теперь уже ромбики целует. Шкура такая шкура
21:51
Roov
Спасибо, капитан!
21:49
П_о_в_а_р
С чемпионством, Динька!!!!!!!!!!!
21:46
Alukard1349
Красавааа!))))
21:44
Bes
Глушак забухал!)))
21:43
Borg-se
Исправьте название команды.
21:39
бАбАяГа
какая новость!!!! в платину ее!!!! ж..пу он ни у кого не поцеловал?
21:34