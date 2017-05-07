Массимо Каррера: "Главный момент сезона? Первый разговор с командой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал интервью "СЭ" спустя несколько минут по окончании матча в Петербурге – победа "Терека" над "Зенитом" (1:0) сделала красно-белых чемпионами России.
Говорили мы при помощи большого друга Массимо – известного итальянского агента Марко Трабукки.
– Где смотрели игру "Зенит" – "Терек"? – первый вопрос Каррере.
– В Москве в одном из спортивных баров.
– Какие были ожидания – хотелось решить вопрос с титулом поскорее или все же оставить на Пермь и сделать все самим?
– Конечно, хотелось все решить поскорее.
– Можно ли говорить о том, что это ваш самый счастливый момент в спортивной карьере?
– Как у тренера – однозначно да. А как у игрока у меня было много счастливых моментов.
– Сразу после матча с "Томью" вы ушли в подтрибунное помещение и не появились на пресс-конференции. Что случилось?
– Я был очень голоден и торопился смотреть туринское дерби.
– Команде вы не запрещали коллективный просмотр игры в Питере?
– Нет.
– Какой главный момент в этом сезоне лично для вас?
– Очень хороший вопрос. Это был первый день, когда я разговаривал с командой. Это тот момент, когда я сказал команде, чего от нее жду. (Сергей ЕГОРОВ)
Нет слов pic.twitter.com/vcdL12tVAc– Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 7 мая 2017 г.