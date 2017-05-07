21:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Ура!"

Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился с "СЭ" своими эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.

- Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!!! (Максим МАКСИМОВ)

Для "Спартака" это первое золото с 2001 года. Для красно-белых это 10-й титул в России  и 22-й с учетом чемпионатов СССР.

"СПАРТАК" - ЧЕМПИОН. LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (23)
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Антон Шипулин - гений биатлона*

Константин Срулевич Наумов Спартак всегда первый - запомните это кони и бомжи!!! ============================================================================================================= Ты че орешь полоумный?? Забыл как 16 лет Сосо Павлиашвили исполнял?))) Впереди следующий цикл в 16 лет, настраивайся))

21:56

джо

По -моему сложился хороший тандем - Каррера и Пилипчук.Массимо - красавчик,максималист,такой и нужен был.

21:55

краснобелов-спартаков

Леонид Арнольдович больше всех, наверное, заслужил это чемпионство! Вопрос: поделится ли за все высказывания в его адрес? :) То, что в предыдущее время делал, менял тренеров, высказывался - это вопрос другой. А из ребят заслужили все! Все бились, сражались! Каррере за волю к победе - отдельное чемпионство)) Последний матч не хорошо сложился, по моему. Падение, считаю, картинным выглядело у Дениса Глушакова. Играли весь сезон на характере, а тут вот так с Томью...Но! Когда соперники в чемпионате преподносят подарки, то это их проблема. Так что, Спартак - чемпион! Еще раз весь клуб с победой!!! Ура!!!

21:52

джо

Леонид Арнольдович,спасибо за чемпионство.Здоровья отцу.Чтобы еще раз его обрадовать в следующем году,нужно летом укрепить состав.

21:51

foxx13

Леонид, во-первых спасибо! Во-вторых - не забудьте про Карпина и Аленичева. Массимо довел начатое ими дело.

21:50

Alessandro77

Alexa1977 На 100% согласен! Спартак-чемпион! Лалалала-лалалалала!!!

21:49

xueks

ура у ра в опе дыра

21:49

SSergey

Спасибо за великолепный стадион, талантливого тренера и отличную команду!!!

21:36

Adios Amigos R...

Спасибо. Арнольдыч, мы сделали ЭТО!!!

21:35

Markao.

shpasic будут ли теперь перед Федуном извиняться те, кто последние годы поносил его на чём свет стоит? 21:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Он молодец,Спасибо ему как и Массимо!!!

21:30

Roov

Леонид, спасибо и с победой вас!

21:27

Константин Срулевич Наумов

А через пару лет Жирков закончит, тогда Зенит вообще в пердив поедет, динамовскими тропами...

21:26

Константин Срулевич Наумов

> Malshion: Луческу - первый тренер за последнее время, который привел Спартак к чемпионству ///// Это да, но без Халка и Витселя Зенит даже не середняк. Этим двум надоело всех этих бездарностей тащить, они и свалили, а Керж постарел...

21:25

Bes

Федун спасибо за то, что не сдался и достроил команду до чемпионства!

21:24

баламошка

Федун - молодец!!! Спасибо и за базу, и за стадион, и за терпение!!!

21:23

kwazar312

спасибо за возрождение надежд...

21:23

Константин Срулевич Наумов

Здоровья и папе и Никите Павловичу Симоняну! Мира на всей Земле! Спартак всегда первый - запомните это кони и бомжи!!!

21:22

rob3906

Главное, что во главе Спартака теперь уж точно надолго остаётся величайший менеджер всех времён и народов. А это значит, что возврат к цирку неизбежен.

21:22

Очень плохой мальчик

Ну что,злопыхатели,забыли, как кричали "Федун,продай Спартак" ?

21:19

П_о_в_а_р

Арнольдыч чемпион!!!!!!!!!!!!!!!

21:19

Alexa1977

Федун тоже заслужил это чемпионство.Один стадик чего стоит.

21:19

Malshion

Луческу - первый тренер за последнее время, который привел Спартак к чемпионству

21:16

shpasic

будут ли теперь перед Федуном извиняться те, кто последние годы поносил его на чём свет стоит?

21:15