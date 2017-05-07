Леонид Федун: "Ура!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился с "СЭ" своими эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.

- Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!!! (Максим МАКСИМОВ)

Для "Спартака" это первое золото с 2001 года. Для красно-белых это 10-й титул в России и 22-й с учетом чемпионатов СССР.

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