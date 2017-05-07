Леонид Федун: "Ура!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился с "СЭ" своими эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.
- Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!!! (Максим МАКСИМОВ)
Для "Спартака" это первое золото с 2001 года. Для красно-белых это 10-й титул в России и 22-й с учетом чемпионатов СССР.
Антон Шипулин - гений биатлона*
Константин Срулевич Наумов Спартак всегда первый - запомните это кони и бомжи!!! ============================================================================================================= Ты че орешь полоумный?? Забыл как 16 лет Сосо Павлиашвили исполнял?))) Впереди следующий цикл в 16 лет, настраивайся))
21:56
джо
По -моему сложился хороший тандем - Каррера и Пилипчук.Массимо - красавчик,максималист,такой и нужен был.
21:55
краснобелов-спартаков
Леонид Арнольдович больше всех, наверное, заслужил это чемпионство! Вопрос: поделится ли за все высказывания в его адрес? :) То, что в предыдущее время делал, менял тренеров, высказывался - это вопрос другой. А из ребят заслужили все! Все бились, сражались! Каррере за волю к победе - отдельное чемпионство)) Последний матч не хорошо сложился, по моему. Падение, считаю, картинным выглядело у Дениса Глушакова. Играли весь сезон на характере, а тут вот так с Томью...Но! Когда соперники в чемпионате преподносят подарки, то это их проблема. Так что, Спартак - чемпион! Еще раз весь клуб с победой!!! Ура!!!
21:52
джо
Леонид Арнольдович,спасибо за чемпионство.Здоровья отцу.Чтобы еще раз его обрадовать в следующем году,нужно летом укрепить состав.
21:51
foxx13
Леонид, во-первых спасибо! Во-вторых - не забудьте про Карпина и Аленичева. Массимо довел начатое ими дело.
21:50
Alessandro77
Alexa1977 На 100% согласен! Спартак-чемпион! Лалалала-лалалалала!!!
21:49
xueks
ура у ра в опе дыра
21:49
SSergey
Спасибо за великолепный стадион, талантливого тренера и отличную команду!!!
21:36
Adios Amigos R...
Спасибо. Арнольдыч, мы сделали ЭТО!!!
21:35
Markao.
shpasic будут ли теперь перед Федуном извиняться те, кто последние годы поносил его на чём свет стоит? 21:15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Он молодец,Спасибо ему как и Массимо!!!
21:30
Roov
Леонид, спасибо и с победой вас!
21:27
Константин Срулевич Наумов
А через пару лет Жирков закончит, тогда Зенит вообще в пердив поедет, динамовскими тропами...
21:26
Константин Срулевич Наумов
> Malshion: Луческу - первый тренер за последнее время, который привел Спартак к чемпионству ///// Это да, но без Халка и Витселя Зенит даже не середняк. Этим двум надоело всех этих бездарностей тащить, они и свалили, а Керж постарел...
21:25
Bes
Федун спасибо за то, что не сдался и достроил команду до чемпионства!
21:24
баламошка
Федун - молодец!!! Спасибо и за базу, и за стадион, и за терпение!!!
21:23
kwazar312
спасибо за возрождение надежд...
21:23
Константин Срулевич Наумов
Здоровья и папе и Никите Павловичу Симоняну! Мира на всей Земле! Спартак всегда первый - запомните это кони и бомжи!!!
21:22
rob3906
Главное, что во главе Спартака теперь уж точно надолго остаётся величайший менеджер всех времён и народов. А это значит, что возврат к цирку неизбежен.
21:22
Очень плохой мальчик
Ну что,злопыхатели,забыли, как кричали "Федун,продай Спартак" ?
21:19
П_о_в_а_р
Арнольдыч чемпион!!!!!!!!!!!!!!!
21:19
Alexa1977
Федун тоже заслужил это чемпионство.Один стадик чего стоит.
21:19
Malshion
Луческу - первый тренер за последнее время, который привел Спартак к чемпионству
21:16
shpasic
будут ли теперь перед Федуном извиняться те, кто последние годы поносил его на чём свет стоит?
21:15