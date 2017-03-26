Михаил Галактионов: "Матч юношеской сборной России против команды Грузии получился информативным"

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов после товарищеского матча с командой Грузии (0:1) подчеркнул, что встреча получилась очень информативной и полезной. Напомним, что команда, составленная из игроков 1999 года рождения, ведет подготовку к 1-му отборочному раунду ЧЕ-2018 (U-19), матчи которого пройдут в ноябре в Греции. Соперниками нашей команды сборные Греции, Румынии и Гибралтара.

– Сегодня мы встречались со сборной Грузии, представленной футболистами на год старше, – приводит официальный сайт РФС слова Галактионова. – Эта команда ведет подготовку к домашней финальной стадии Чемпионата Европы (U-19) и находится в хорошем тонусе. Спарринг получился весьма информативным и полезным. Первые минут двадцать проходили с преимуществом сборной Грузии. К сожалению, именно в первом тайме хозяевам удалось открыть счет после подачи углового. Еще один хороший момент с выходом один на один с вратарем грузинские футболисты создали у наших ворот, но не смогли его реализовать.

Вскоре нам удалось выправить игру, а после перерыва и завладеть территориальным преимуществом. Отличный момент для взятия ворот имел Сулейманов, но использовать его не смог. В целом встреча вышла очень интенсивной и интересной, хотя и завершилась поражением нашей команды. Отношением ребят к тренировочному процессу мы довольны, сейчас они только начинают понимать наши требования, наши идеи. Думаю, с каждым матчем, с каждой тренировкой взаимопонимание на поле у них будет улучшаться. В понедельник нам предстоит второй товарищеский матч со сборной Грузии, начало в 16.00 по местному времени.