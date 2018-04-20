20:52 20 апреля | Футбол

Алишер Усманов: "Желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции"

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Российский бизнесмен, акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов прокомментировал предстоящий уход Арсена Венгера с поста главного тренера команды. Он назвал этот день печальным.

– Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию, – порядочность, класс и традиции, – сказал Усманов, чьи слова "СЭ" предоставила его пресс-служба.

– Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле, – отметил бизнесмен.

Напомним, 20 апреля стало известно, что 68-летний тренер уйдет в отставку по окончании сезона-2017/18. Он провел на этом посту 22 года. (Илья АНДРЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Candramelekh II

Одна из его традиций - раскрывать молодежь вместо покупки устоявшихся звезд и именно за это сам Усманов Арсена критиковал

08:18

КолобокКолобков

Это тот Усманов, который "Тьфу на вас" ??? Ну и пошёл он к черту.

08:00

petroff

Рассмешил Усманов: "В нашем знаменитом клубе..." А между тем, ваш клуб, господин Усманова, это Пахтакор Ташкент.

07:22

Lars Berger

Карпин? Рахимов? Красножан? Слуцкий? Шалимов? Байдачный? Григорян?!

02:14

lavric999

22 года на одном месте..это срок! Отдохнет, и будет тренировать мелких!

21:44 20 апреля

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