Алишер Усманов: "Желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции"

Российский бизнесмен, акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов прокомментировал предстоящий уход Арсена Венгера с поста главного тренера команды. Он назвал этот день печальным.
– Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию, – порядочность, класс и традиции, – сказал Усманов, чьи слова "СЭ" предоставила его пресс-служба.
– Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле, – отметил бизнесмен.
Напомним, 20 апреля стало известно, что 68-летний тренер уйдет в отставку по окончании сезона-2017/18. Он провел на этом посту 22 года. (Илья АНДРЕЕВ)
Candramelekh II
Одна из его традиций - раскрывать молодежь вместо покупки устоявшихся звезд и именно за это сам Усманов Арсена критиковал
08:18
КолобокКолобков
Это тот Усманов, который "Тьфу на вас" ??? Ну и пошёл он к черту.
08:00
petroff
Рассмешил Усманов: "В нашем знаменитом клубе..." А между тем, ваш клуб, господин Усманова, это Пахтакор Ташкент.
07:22
Lars Berger
Карпин? Рахимов? Красножан? Слуцкий? Шалимов? Байдачный? Григорян?!
02:14
lavric999
22 года на одном месте..это срок! Отдохнет, и будет тренировать мелких!
21:44 20 апреля