Алишер Усманов: "Желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции"

Российский бизнесмен, акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов прокомментировал предстоящий уход Арсена Венгера с поста главного тренера команды. Он назвал этот день печальным.

– Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию, – порядочность, класс и традиции, – сказал Усманов, чьи слова "СЭ" предоставила его пресс-служба.

– Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле, – отметил бизнесмен.

Напомним, 20 апреля стало известно, что 68-летний тренер уйдет в отставку по окончании сезона-2017/18. Он провел на этом посту 22 года. (Илья АНДРЕЕВ)