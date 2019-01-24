Ван Перси помог "Фейеноорду" выйти в полуфинал Кубка Голландии

"Фейеноорд" одержал победу над "Фортуна С"​ (4:1) в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Голландии. В составе победителей дублем отметился нападающий Робин ван Перси, и по разу отличились – защитник Свен ван Бек и форвард Стивен Бергхаус.

Голландия. Кубок

1/4 финала

"Фейеноорд" – "Фортуна С" – 4:1 (1:0)

Голы: ван Перси, 34 (1:0). Новакович, 54 (1:1). ван Перси, 68 (2:1). ван Бек, 81 (3:1). Бергхейс, 90+4 (4:1).

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк, Класи, Вилхена, ван Перси (Торнстра, 86), Йергенсен (Венте, 87), Бергхейс, Ларссон.

"Фортуна С": Кошелев, Херингс, Эссерс, Пинту (Оспитальери, 86), Хосе Родригес, Димерс, Сметс, Эль-Мессауди, Хюттен (Видигал, 78), Новакович (Семеду, 86), Стоккерс.

Предупреждение: Пинту, 75.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

23 января. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

Все о чемпионате Голландии – здесь