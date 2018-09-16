Жуткая травма игрока "Васку" после столкновения с партнером. Видео

Защитник "Васку да Гама" Бруну Силва получил серьезную травму в матче чемпионата Бразилии с "Фламенго" (1:1) травмировался в столкновении с партнером. В результате он не смог доиграть матч.

Футболисту длительное время оказывали помощь врачи непосредственно на поле. Затем непосредственно с поля его забрали на машине "Скорой помощи". Детали о его состоянии здоровья пока неизвестны.