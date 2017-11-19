23:10 19 ноября | Футбол — Зарубежные

Защитник "Витесса" забил в свои ворота с 40 метров

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Защитник "Витесса" Фанкати Дабо забил красивый автогол в матче чемпионата Голландии против "Гронингена" (2:4). Во втором тайме при счете 1:0 в пользу его команды он отдал дальний пас своему голкиперу, но не рассчитал удар и перебросил его, направив мяч в сетку.

Отметим, что "Витесс" быстро оправился от ляпа Дабо и уже через три минуты вышел вперед. Однако "Гронинген" в ответ забил три и вырвал победу.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Платошкин Андрей

Воротчик виноват. Стоял целую вечность думал, что ему делать. Вратари должны такие переводить через перекладину.

00:05

shpasic

уже как минимум третий такой красавец за сезон.

23:57 19 ноября

баламошка

Бугага))

23:19 19 ноября