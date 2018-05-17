"Витесс" Слуцкого подписал датского защитника Теландера

Датский защитник Расмус Теландер подписал контракт с "Витессом", сообщает официальный сайт голландского клуба. В прошлом сезоне он выступал за швейцарский "Цюрих".

Контракт рассчитан на три года. Сумма трансфера не разглашается. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча в чемпионате Швейцарии и сделал одну голевую передачу. Со следующего сезона главным тренером "Витесса" будет Леонид Слуцкий.