"Витесс" Слуцкого подписал датского защитника Теландера

Датский защитник Расмус Теландер подписал контракт с "Витессом", сообщает официальный сайт голландского клуба. В прошлом сезоне он выступал за швейцарский "Цюрих".
Контракт рассчитан на три года. Сумма трансфера не разглашается. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча в чемпионате Швейцарии и сделал одну голевую передачу. Со следующего сезона главным тренером "Витесса" будет Леонид Слуцкий.
Contractnieuws! Rasmus Thelander heeft een driejarig contract getekend! De 26-jarige centrale verdediger komt over van @fc_zuerich: https://t.co/a61FgK1s7R #Vitesse #transfer #donedeal pic.twitter.com/ikR05E6OCv– Vitesse (@MijnVitesse) 17 мая 2018 г.