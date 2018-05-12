"Витесс" на глазах Слуцкого победил "Ден Хаг" и вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

"Витесс" победил "Ден Хаг" в ответном полуфинальном матче за место в Лиге Европы - 2:1. Российский защитник "Витесса" Вячеслав Караваев вышел в стартовом составе и был заменен на 55-й минуте, его одноклубник, экс-игрок "Динамо" Александер Бюттнер провел всю встречу.



Стоит отметить, что на матче присутствовал будущий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий. Он начнет тренировать команду с лета.



"Витесс" по сумме двух матчей прошел "Ден Хаг" (7:3) и вышел в финал плей-офф, где сыграет с "Херенвеном" или "Утрехтом" (первый матч 4:3).



Чемпионат Голландии

Высшая лига

Плей-офф за место в Лиге Европы.

1/2 финала



Ответный матч

"Витесс" - "Ден Хаг" - 2:1 (1:0)

Голы: Матавж, 32 (1:0). Маунт, 53 (2:0). Эль-Хаяти, 55 (2:1).

"Витесс": Хауэн, Бюттнер, Кашия, Караваев (Дабо, 55), Миязга, Сереро (Брюнс, 53), Фор (Али, 78), Маунт, Беренс, Матавж, Линссен.

"Ден Хаг": Гротхейзен, Бегелсдейк, Канон, Кайперс, Иммерс, Мейерс, Баккер (Фалкенбург, 68), Эль-Хаяти, Дюплан (Хои, 74), Беккер, Йонсен (Лоренцен, 76).

Судья: Блом