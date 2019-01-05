Вадим Скрипченко возглавил "Торпедо-БелАЗ"

Вадим Скрипченко назначен главным тренером "Торпедо-БелАЗ", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года.

Скрипченко начинал тренерскую карьеру в 2007 году в тренерском штабе БАТЭ, с 2011 по 2013 год работал с "Минском", после чего перебрался в Россию.

В премьер-лиге Скрипченко возглавлял "Урал", "Крылья Советов" и "Анжи". С последними двумя клубами он вылетал по итогам сезона в ФНЛ ("Анжи" сохранил прописку после банкротства "Амкара"). Летом тренер возглавил армянский "Арарат-Армению", но был уволен в сентябре.