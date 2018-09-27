Вадим Скрипченко: "Увольнение из "Арарат-Армении" стало полной неожиданностью"

Бывший тренер "Арарат-Армении" Вадим Скрипченко, признался, что не ожидал увольнения.

- Прямо скажем, для меня это было полной неожиданностью, - цитирует специалиста "Прессбол". - Ничто не предвещало такого поворота событий. Да, команда находилась в середине таблицы, но отставание от лидирующих "Лори" и "Бананца" вовсе не критично – пять очков, и все еще впереди. К тому же мы успешно стартовали в Кубке страны. Однако руководство клуба посчитало иначе. Во вторник, когда я уже собирался проводить в Ереване тренировку, приехал генеральный директор и объявил коллективу, что принято решение о моем увольнении за неудовлетворительные результаты. Меня, увы, поставили перед фактом, и пришлось этот вердикт принять.

Под руководством белорусского специалиста "Арарат-Армения" провел в чемпионате страны 8 матчей и 11 очками занимает пятое место. Ранее он тренировал "Кубань", "Урал", "Крылья Советов" и "Анжи".