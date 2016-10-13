Топ-клубы скандинавских стран, Голландии, Бельгии и Шотландии могут создать общий турнир

Директор по коммуникациям "Брондбю" Кристиан Шульц подтвердил, что некоторые клубы обсуждают создание альтернативной лиги. В эту лигу планируется включить лучшие клубы из Дании, Норвегии, Швеции, Голландии, Бельгии и Шотландии. Переговоры между клубами уже велись, сообщает ВТ.

– Нам известно о существовании переговоров по альтернативе Лиге чемпионов и Лиге Европы, – отметил Шульц. – Мы были ознакомлены с некоторыми идеями на этот счет. Реформа еврокубков ударит по клубам из маленьких футбольных лиг. Поэтому мы не удивлены, что активизировались переговоры по альтернативным турнирам.