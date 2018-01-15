"Спортинг" без Думбья разгромил "Авеш", Дост оформил хет-трик

Лиссабонский "Спортинг" на своем поле разгромил "Авеш" в матче 18-го тура чемпионата Португалии. Хет-трик в составе лиссабонцев оформил голландский форвард Бас Дост.
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья всю встречу провел на скамейке запасных хозяев.
В турнирной таблице "Спортинг" идет на 1-м месте, а "Авеш" - на 15-м.
Чемпионат Португалии
18-й тур
"Спортинг" - "Авеш" - 3:0 (1:0)
Голы: Дост, 31 (1:0). Дост, 51 - с пенальти (2:0). Дост, 90 (3:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/2017-2018/