"Спортинг" без Думбья разгромил "Авеш", Дост оформил хет-трик

Лиссабонский "Спортинг" на своем поле разгромил "Авеш" в матче 18-го тура чемпионата Португалии. Хет-трик в составе лиссабонцев оформил голландский форвард Бас Дост.

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья всю встречу провел на скамейке запасных хозяев.

В турнирной таблице "Спортинг" идет на 1-м месте, а "Авеш" - на 15-м.

Чемпионат Португалии

18-й тур

"Спортинг" - "Авеш" - 3:0 (1:0)

Голы: Дост, 31 (1:0). Дост, 51 - с пенальти (2:0). Дост, 90 (3:0).