"Спасибо, Андрей Сергеевич!" "Кайрат" поблагодарил Аршавина

"Кайрат" в своем официальном Твиттере поблагодарил российского полузащитника Андрея Аршавина. Сегодняшний матч чемпионата Казахстана против "Кайрата" (0:0) стал для футболиста последним в команде.
- Спасибо, Андрей Сергеевич!, - говорится в сообщении.
Контракт 37-летнего футболиста подошел к концу. В нынешнем сезоне он провел 34 матча за команду во всех турнирах и забил 11 мячей при 14 голевых передачах.
Спасибо, Андрей Сергеевич! 💛 pic.twitter.com/yO92e9SwIq– ФК "Кайрат" (@fc_kairat) 11 ноября 2018 г.
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