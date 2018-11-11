"Спасибо, Андрей Сергеевич!" "Кайрат" поблагодарил Аршавина

"Кайрат" в своем официальном Твиттере поблагодарил российского полузащитника Андрея Аршавина. Сегодняшний матч чемпионата Казахстана против "Кайрата" (0:0) стал для футболиста последним в команде.

- Спасибо, Андрей Сергеевич!, - говорится в сообщении.

Контракт 37-летнего футболиста подошел к концу. В нынешнем сезоне он провел 34 матча за команду во всех турнирах и забил 11 мячей при 14 голевых передачах.