"Сьон" Митрюшкина сыграл вничью с "Люцерном"

"Сьон" сыграл вничью с "Люцерном" (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Швейцарии. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Роберта Аквафрески, а на 21-й минуте счет сравнял Паскаль Шюрпф.

Напомним, что за "Сьон" играет российский голкипер Антон Митрюшкин, несколько раз признававшийся лучшим игроком команды в этом сезоне.

Чемпионат Швейцарии

5-й тур

"Сьон" – "Люцерн" – 1:1 (1:1)