"Сьон" Митрюшкина сыграл вничью с "Люцерном"

"Сьон" сыграл вничью с "Люцерном" (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Швейцарии. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте усилиями Роберта Аквафрески, а на 21-й минуте счет сравнял Паскаль Шюрпф.
Напомним, что за "Сьон" играет российский голкипер Антон Митрюшкин, несколько раз признававшийся лучшим игроком команды в этом сезоне.
Чемпионат Швейцарии
5-й тур
"Сьон" – "Люцерн" – 1:1 (1:1)
ЗЮК
Недоумок-это не оскорбление,а оценка уровня интеллекта.Человек,который с завидным постоянством плюёт на правила русского языка,есть недоумок.
19:28