Солигорский "Шахтер" и "Лех" сыграли вничью

Солигорский "Шахтер" сыграл вничью с польским "Лехом" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы - 1:1.
Во втором тайме на поле вышел вернувшийся в "Шахтер" после ликвидации "Амкара" Сергей Баланович.
Еще один клуб из Польши "Ягеллония" обыграл португальский "Риу Аве" - 1:0.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Ягеллония" (Польша) - "Риу Аве" (Португалия) - 1:0 (1:0)
Гол: Махай, 9 (1:0).
Судья: Де Бургос Бенгоэча (Испания).
26 июля. Белосток. Стадион Miejski.
"Шахтер" (Белоруссия) - "Лех" (Польша) - 1:1 (0:0)
Голы: Бакай, 53 (1:0). Жоау Амарал, 89 (1:1).
Судья: Моэн (Северная Ирландия).
26 июля. Солигорск. Стадион "Строитель".