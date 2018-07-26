Солигорский "Шахтер" и "Лех" сыграли вничью

Солигорский "Шахтер" сыграл вничью с польским "Лехом" во 2-м отборочном раунде Лиги Европы - 1:1.

Во втором тайме на поле вышел вернувшийся в "Шахтер" после ликвидации "Амкара" Сергей Баланович.

Еще один клуб из Польши "Ягеллония" обыграл португальский "Риу Аве" - 1:0.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Ягеллония" (Польша) - "Риу Аве" (Португалия) - 1:0 (1:0)

Гол: Махай, 9 (1:0).

Судья: Де Бургос Бенгоэча (Испания).

26 июля. Белосток. Стадион Miejski.

"Шахтер" (Белоруссия) - "Лех" (Польша) - 1:1 (0:0)

Голы: Бакай, 53 (1:0). Жоау Амарал, 89 (1:1).

Судья: Моэн (Северная Ирландия).

26 июля. Солигорск. Стадион "Строитель".