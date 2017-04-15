"Шанхай Шанган" сыграл вничью с клубом Витселя, Халк не забил пенальти

В матче 5-го тура китайской суперлиги "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на своем поле сыграл вничью с "Шанхай Шанган" – 1:1. На мяч Ли Ву хозяева ответили голом бывшего форварда "Милана" и "Вильярреала" Алешандре Пату. Экс-нападающий "Зенита" Халк не реализовал одиннадцатиметровый.

Его бывший одноклубник Аксель Витсель провел на поле все 90 минут в составе "Тяньцзиня". У гостей в старте вышел Оскар, известный по выступлениям за "Челси". Напомним, что в недавней игре азиатской Лиги чемпионов он не забил сразу два пенальти.

"Шанхай" занимает второе место в турнирной таблице, правда, по итогам тура его могут обойти две команды. Команда Фабио Каннаваро расположилась на шестой позиции.

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5-й тур

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Шанхай Шанган" – 1:1 (0:1)

Голы: Ли Ву, 39 (0:1). Пату, 59 (1:1).

Нереализованный пенальти: Халк (Ш), 49 (мимо).