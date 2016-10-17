Сердер Сердеров: "Не жалею, что не удалось попасть в академию "Ювентуса"

Нападающий "Славии" Сердер Сердеров признался, что им интересовались сотрудники академии "Ювентуса" несколько лет назад. Также в интервью "Бомбардиру" он рассказал о контактах с ПСВ.

– В 2011 году была шумная история, когда вас приглашали в академию "Ювентуса".

– Да, а все тогда написали, будто предложение было прямо от основной команды. Мы тогда поехали на престижный турнир в Италию, где играли все ведущие клубы: "Атлетико", "Милан", "Ювентус" и другие. По-моему, в 1/8 финала мы встречались с "Ювентусом", победили со счетом 3:0, а все три мяча я тогда забил. Тренер "Ювентуса" тогда подходил и пытался со мной поговорить на английском, но наш второй тренер помешал. Потом я узнал, что они обращались в клуб, но им отказали.

– Не жалеете, что так получилось?

– Ни о чем не жалею. После этого уже через полгода я тренировался с основой ЦСКА, а там неизвестно, как сложилось бы все в академии.

– У вас и контракт с ПСВ был почти подписан. Почему там не оказались?

– Тогда моя цена была 500 тысяч. Я поехал на турнир, где с "Атлетико" играли. Там присутствовал тренер основной команды ПСВ. Мне еще повезло. В той игре я за 20 минут два гола забил. Один из них – в пустые, второй – тоже обычный. Потом весь турнир не особо играл, но ему понравилось. Сказал мне, чтобы ехал с ними на сборы. Но на том турнире был еще тренер Петко из "Анжи". Он узнал, что я дагестанец, и захотел, чтобы я приехал в "Анжи". Возвращаюсь в Москву, а мне скаут Евменов говорит, чтобы я ехал в офис "Анжи". Тогда из ЦСКА надо было уходить в любом случае, потому что была очень странная ситуация.

– Какая?

– Леонид Викторович Слуцкий, с которым у меня очень хорошие отношения были, отправлял меня за дубль играть тайм. А в дубле меня при этом вообще не замечали и не ставили. Гришин не очень хорошо относился, хотя я на него не злюсь. Но он мне так ничего и не объяснил. Надо было ехать в другую команду. Тогда и от "Урала" предложение было, но клуб еще в первой лиге играл. А тут домой позвали. И в "Анжи" такие звезды…

– При этом Слуцкий говорил, что у вас нет скорости и вы являетесь только игроком штрафной площади.

– Вообще, я то высказывание Слуцкого не понял. Как нет скорости? В той команде быстрее меня только Муса и Думбья, может, были. Щенников еще хорошо бегал. Возможно, я немного тренировался с основой, и это было первое впечатление Слуцкого. А про штрафную он правильно сказал. Когда попадаю в штрафную, то на автомате уже знаю, что делать.