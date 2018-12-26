23:24 26 декабря | Футбол — Зарубежные

Нани - о "Золотом мяче": "Награду заслуживал Роналду. Модрича не должно было быть в топ-3"

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Нападающий "Спортинга" и сборной Португалии Нани заявил, что "Золотой мяч"-2018 должен был достаться форварду "Ювентуса"  Криштиану Роналду. В итоге эту награду выиграл хавбек "Реала" и национальной команды Хорватии  Лука Модрич.

- Думаю, Модрича не должно было быть в топ-3, - приводит слова Нани UOL. - На своей позиции он является одним из лучших игроков. Но он не должен был выигрывать "Золотой мяч" при наличии Роналду, Месси, Неймара и других... Награду должен был получить Роналду. Он дает результат своим командам, что и отличает лучших игроков мира.

Напомним, Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч".

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