Мовсисян перешел в "Чикаго Файр", за который ранее выступал Швайнштайгер

Экс-форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян стал игроком "Чикаго Файр", который забрал 31-летнего футболиста с драфта отказов. До этого правами на игрока владел "Реал Солт-Лейк".
NEWS | The Club has acquired forward @YuraMovsisyan off waivers. Welcome, Yura!– Chicago Fire (@ChicagoFire) 14 сентября 2018 г.
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В прошлом сезоне Мовсисян играл за "Юргорден" на правах аренды, в составе которого провел 4 матча.
Отметим, что за "Чикаго Файр" ранее выступал бывший полузащитник "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер.
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