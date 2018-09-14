Мовсисян перешел в "Чикаго Файр", за который ранее выступал Швайнштайгер

Экс-форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян стал игроком "Чикаго Файр", который забрал 31-летнего футболиста с драфта отказов. До этого правами на игрока владел "Реал Солт-Лейк".

В прошлом сезоне Мовсисян играл за "Юргорден" на правах аренды, в составе которого провел 4 матча.

Отметим, что за "Чикаго Файр" ранее выступал бывший полузащитник "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер.

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