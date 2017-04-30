"Линфилд" - 52-кратный чемпион Северной Ирландии

"Линфилд" стал чемпионом Северной Ирландии. В заключительном туре команда под руководством 37-летнего Дэвида Хили обыграла "Клифтонвилл" (3:1) и опередила "Крусейдерс" на 2 очка. По ходу поединка "Линфилд" уступал 0:1, но Эндрю Уотерворт сделал хет-трик с 47-й по 60-ю минуту и принес команде победу.

Для "Линфилда" это 52-й чемпионский титул. Больше него чемпионом своей страны становился только шотландский "Рейнджерс" (54 титула). Он вернул себе первое место после четырехлетнего перерыва, в который один раз стал третьим и трижды - вторым.