Комличенко забил одиннадцатый гол в чемпионате Чехии

Российский нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко забил 11-й гол в чемпионате Чехии нынешнего сезона.

В матче 11-го тура "Млада Болеслав" принимала на своём поле "Баник" из Остравы. Комличенко открыл счёт в этой игре на 38-й минуте. Однако в начале второго тайма гости забили два мяча и вышли вперёд. На 86-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Матейовски. Тем не менее, уже в компенсированное время "Млада Болеслав" смогла уйти от поражения, забив второй гол - 2:2.

Права на Комличенко принадлежат "Краснодару". В "Млада Болеслав" форвард выступает на правах аренды второй сезон.