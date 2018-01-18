Клуб Это'О и Майкона вылетел из Кубка Турции

"Кайсериспор" победил "Антальяспор" в ответном матче 1/8 финала Кубка Турции - 2:0. В составе проигравшей команды вышел бывший хавбек "Локомотива" Шарлес. Еще один экс-игрок "Локо" Майкон, бывший полузащитник "Динамо" Вильям Венкер и бывший капитан "Анжи" Самюэль Это'О не попали в заявку на матч. "Кайсериспор" вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч.
В другом поединке "Галатасарай" второй раз победил "Бурджаспор" со счетом 3:0.
Кубок Турции
1/8 финала
Ответные матчи
"Бурджаспор" - "Галатасарай" - 0:3 (0:2)
Голы: Гомис, 33 (0:1). Озтекин, 44 (0:2). Фегули, 53 (0:3).
Первый матч - 0:3
"Антальяспор" - "Кайсериспор" - 0:2 (0:1)
Голы: Вильям, 30 (0:1). Болдрин, 80 (0:2).