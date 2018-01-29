Клуб Епуряну забил "Карабюкспору" 5 голов за тайм и вернулся в лидеры

"Истанбул ББ" разгромил "Карабюкспор" в матче 19-го тура чемпионата Турции. В составе стамбульцев 90 минут отыграл бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну. Отметим, что все 5 голов были забиты в первом тайме. Победа позволила стамбульцам вернуться на первое место в турнирной таблице. Отрыв от "Галатасарая" составляет 1 очко, от "Фенербахче", за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, - 5. "Карабюкспор" идет на последнем месте в таблице.

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19-й тур

"Истанбул ББ" - "Карабюкспор" - 5:0 (5:0)

Голы: Наполеони, 7 (1:0). Инлер, 20 (2:0). Вишча, 31 (3:0). Вишча, 38 (4:0). Адебайор, 43 (5:0).