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Кайт принес "Фейеноорду" ничью в дерби с "Аяксом"

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В матче 10-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на своем поле сыграл вничью с "Аяксом" – 1:1. Амстердамцы открыли счет в начале второго тайма – отличился Каспер Дольберг. Но за пять минут до конца основного времени экс-форвард "Ливерпуля" Дирк Кайт спас хозяев от поражения.

"Фейеноорд" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Аякс" идет вторым, отставая от своего принципиального противника на пять очков.

Чемпионат Голландии

10-й тур

"Фейеноорд" – "Аякс" – 1:1 (0:0)

Голы: Дольберг, 55 (0:1). Кайт, 85 (1:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/2016-2017/

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