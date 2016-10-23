Кайт принес "Фейеноорду" ничью в дерби с "Аяксом"

В матче 10-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на своем поле сыграл вничью с "Аяксом" – 1:1. Амстердамцы открыли счет в начале второго тайма – отличился Каспер Дольберг. Но за пять минут до конца основного времени экс-форвард "Ливерпуля" Дирк Кайт спас хозяев от поражения.

"Фейеноорд" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Аякс" идет вторым, отставая от своего принципиального противника на пять очков.

Чемпионат Голландии

10-й тур

"Фейеноорд" – "Аякс" – 1:1 (0:0)

Голы: Дольберг, 55 (0:1). Кайт, 85 (1:1).