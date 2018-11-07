Халк стал чемпионом Китая. И получил поздравление от "Зенита"

"Зенит" поздравил своего бывшего нападающего Халка, ныне выступающего за "Шанхай Шанган", с победой в чемпионате Китая. "Красные орлы" за тур до окончания турнира оторвались от "Гуанчжоу Эвергранд" на восемь очков.
- Халк – чемпион Китая! Поздравляем! - сообщается в официальном Твиттере сине-бело-голубых.
Халк – чемпион Китая! 🏆 Поздравляем! Parabéns! pic.twitter.com/w3zHjjQzW2– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 ноября 2018 г.
Напомним, в предыдущие семь лет чемпионат Китая неизменно выигрывал "Гуанчжоу Эвергранд".
В текущем сезоне Халк провел 25 матчей в чемпионате Китая, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
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