Халк стал чемпионом Китая. И получил поздравление от "Зенита"

"Зенит" поздравил своего бывшего нападающего Халка, ныне выступающего за "Шанхай Шанган", с победой в чемпионате Китая. "Красные орлы" за тур до окончания турнира оторвались от "Гуанчжоу Эвергранд" на восемь очков.

- Халк – чемпион Китая! Поздравляем! - сообщается в официальном Твиттере сине-бело-голубых.

Напомним, в предыдущие семь лет чемпионат Китая неизменно выигрывал "Гуанчжоу Эвергранд".

В текущем сезоне Халк провел 25 матчей в чемпионате Китая, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

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