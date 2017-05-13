Хаджи сделал "Вииторул" чемпионом Румынии

В последнем туре плей-офф чемпионата Румынии "Вииторул" на своем поле одолел ЧФР из Клужа – 1:0. "Стяуа" в другом поединке разгромил "Университатю" (3:0). Дубль оформил экс-форвард "Интера" Денис Алибек.

"Вииторул" и "Стяуа" набрали по 44 очка, но команда из Констанцы заняла первое место по дополнительным показателям. Клуб, основанный в 2009 году, впервые в своей истории стал чемпионом Румынии.

Отметим, что владельцем и главным тренером "Вииторула" является легендарный в прошлом румынский футболист Георге Хаджи.

Чемпионат Румынии

Плей-офф

10-й тур

"Вииторул" – ЧФР – 1:0 (0:0)

"Стяуа" – "Университатя" – 3:0 (3:0)