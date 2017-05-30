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"Гуанчжоу" под руководством Сколари вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК

"Касима" на своем поле обыграла "Гуанчжоу Эвергранд", но в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов вышла китайская команда, которую тренирует Луиз Фелипе Сколари. В другой встрече "Кавасаки" переиграл "Муангтунг Юнайтед".

Лига чемпионов АФК

1/8 финала 

Ответные матчи

"Касима" (Япония) - "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) - 2:1 (1:0)

Голы: Джуниор, 28 (1:0). Паулинью, 55 (1:1). Каназаки, 90+1 (2:1).

Первый матч - 0:1.

 

"Кавасаки" (Япония) - "Муангтунг Юнайтед" (Таиланд) - 4:1 (3:0)

Голы: Кобаяши, 31 (1:0). Хасэгава, 32 (2:0). Нету, 40 (3:0). Райнер, 79 (4:0). Дангда, 89 (4:1).

Первый матч - 3:1.

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