"Гуанчжоу" под руководством Сколари вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК

"Касима" на своем поле обыграла "Гуанчжоу Эвергранд", но в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов вышла китайская команда, которую тренирует Луиз Фелипе Сколари. В другой встрече "Кавасаки" переиграл "Муангтунг Юнайтед".
Лига чемпионов АФК
1/8 финала
Ответные матчи
"Касима" (Япония) - "Гуанчжоу Эвергранд" (Китай) - 2:1 (1:0)
Голы: Джуниор, 28 (1:0). Паулинью, 55 (1:1). Каназаки, 90+1 (2:1).
Первый матч - 0:1.
"Кавасаки" (Япония) - "Муангтунг Юнайтед" (Таиланд) - 4:1 (3:0)
Голы: Кобаяши, 31 (1:0). Хасэгава, 32 (2:0). Нету, 40 (3:0). Райнер, 79 (4:0). Дангда, 89 (4:1).
Первый матч - 3:1.