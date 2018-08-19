"Гуанчжоу Эвергранд" Каннаваро забил 5 голов бывшему клубу Витселя

Чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" разгромил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в матче чемпионата Китая - 5:0.

В другой встрече клуб Эсекиэля Лавесси и Хавьера Маскерано "Хэбэй" разгромил "Шанхай Шэньхуа" - 4:1. В составе шанхайцев Чжан Лу вышел вместо травмированного футболиста на 32-й минуте, а уже через минуту был удален.

Чемпионат Китая

Суперлига

19-й тур

"Хэбэй Илиньшаньчжуан" - "Шанхай Шэньхуа" - 4:1 (3:0)

Голы: Хан Жэнь, 5 (1:0). Луо Сэньвэнь, 39 (2:0). Гао Хуазэ, 41 (3:0). Морено, 72 (3:1). Дон Сюэшэн, 90+4 (4:1).

Незабитый пенальти: Морено (Ш), 65.

Удаление: Чжан Лу (Ш), 33.

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 5:0 (1:0)

Голы: Паулинью, 15 (1:0). Гуларт, 52 (2:0). Паулинью, 58 (3:0). Талиска, 74 (4:0). Талиска, 90 (5:0).