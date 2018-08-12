Гришин неожиданно покинул пост главного тренера юрмальского "Спартака" накануне матча в Лиге Европы

Россиянин Александр Гришин покинул пост главного тренера юрмальского "Спартака", сообщает пресс-служба клуба. 46-летний специалист подал в отставку сегодня, 12 августа, на общем собрании команды.

Это произошло перед ответным матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы против литовской "Судувы", который пройдет 16 августа. Первая встреча завершилась поражением "Спартака" со счетом 0:1.

Гришин стал главным тренером красно-белых 19 апреля. Под его руководством команда в чемпионате Латвии провела 13 матчей, одержав семь побед, четырежды сыграв вничью и дважды проиграв. Красно-белые в турнирной таблице идут третьими.

Отмечается, что "Спартак" активно ищет нового главного тренера. Временно команду будет возглавлять входивший в тренерский штаб Дмитрий Калашников.